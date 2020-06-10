Пробное тестирование, запланированное на 15 и 17 июня, для выпускников столичных школ может пройти в условиях жесткого дефицита обещанных государством защитных масок, дезинфекторов и прочих средств индивидуальной защиты. Об этом на своей странице в соцсети написала директор киевской гимназии, где расположен один из крупнейших пунктов тестирования ВНО, Ирина Чернилевская.

"Хочу рассказать правду об обеспечении безопасных условий для проведения ВНО-2020. Сегодня как ответственный за пункт ВНО получила обещанные и.о. министра образования Л. Мандзий средства для проведения пробного ВНО 17 июня. Для 280 участников и 49 работников - 34 маски , перчаток для персонала - 0. Санитайзер - 2 на 18 аудиторий, жидкого мыла на 9 санузлов - 5, бумажных полотенец - 5 (на 9 санузлов) ... пакет для мусора - 1, бутылка для дезинфекции пола - 1", - написала директор гимназии.

Также она добавила, что измерять температуру участникам тестирования не будут, поскольку бесконтактные термометры отсутствуют.

"И вы на глаз, визуально определяйте больной-здоровый человек. На расстоянии 1,5 метра сверяйте документы участников, которые снимают маску ... а дежурные (с чудо-зрением) читают малюпусенькие буквы паспорта ... И это еще не дно... Старший инструктор читает типичную речь БЕЗ МАСКИ... а во время ВНО по английскому языку и другим иностранным языкам ОКНА ЗАКРЫТЫ... При этих всех фактах НЕ ВЕРЮ, что безопасность является приоритетом... ", - убеждена Чернилевская.

Напомним, на днях в Минобразования заявили о полном обеспечении средствами индивидуальной защиты 1 714 пунктов проведения тестирования.

Также мы сообщали, что Кабмин разрешил прибывшим в Украину для сдачи ВНО не сидеть в обсервации.