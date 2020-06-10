По состоянию на утро 10 июня регионами-лидерами по количеству выявленных случаев коронавируса остаются Киев и Киевская область, а также Львовская и Ровенская области. Всего на территории страны Covid-19 подтвердился уже у 28 381 человека.

Об этом в среду информирует пресс-служба Минздрава в соцсети.

Так, общее количество случаев коронавируса распределилось по регионам таким образом:

Винницкая область - 1192





Волынская область - 1214





Днепропетровская область - 973





Донецкая область - 246





Житомирская область - 973





Закарпатская область - 1448





Запорожская область - 502





Ивано-Франковская область - 1622





Кировоградская область - 562





Киев - 3580





Киевская область - 1865





Львовская область - 2289





Луганская область - 54





Николаевская область - 309





Одесская область - 1028





Полтавская область - 276





Ровенская область - 2122





Сумская область - 198





Тернопольская область - 1313





Харьковская область - 1338





Херсонская область - 179





Хмельницькая область - 520





Черновицкая область - 3757





Черкасская область - 501





Черниговская область - 320

Напомним, что за сутки 9 июня в Украине зафиксировано 525 новых случаев заражений, 23 пациента умерли, 357 человек выздоровели.

Ранее мы писали, что по данным ВОЗ, вероятность распространения коронавируса от человека, у которого симптомы заражения никак не проявляются, является крайне маленькой.