Где в Украине больше всего зараженных коронавирусом. Данные Минздрава
По состоянию на утро 10 июня регионами-лидерами по количеству выявленных случаев коронавируса остаются Киев и Киевская область, а также Львовская и Ровенская области. Всего на территории страны Covid-19 подтвердился уже у 28 381 человека.
Об этом в среду информирует пресс-служба Минздрава в соцсети.
Так, общее количество случаев коронавируса распределилось по регионам таким образом:
- Винницкая область - 1192
- Волынская область - 1214
- Днепропетровская область - 973
- Донецкая область - 246
- Житомирская область - 973
- Закарпатская область - 1448
- Запорожская область - 502
- Ивано-Франковская область - 1622
- Кировоградская область - 562
- Киев - 3580
- Киевская область - 1865
- Львовская область - 2289
- Луганская область - 54
- Николаевская область - 309
- Одесская область - 1028
- Полтавская область - 276
- Ровенская область - 2122
- Сумская область - 198
- Тернопольская область - 1313
- Харьковская область - 1338
- Херсонская область - 179
- Хмельницькая область - 520
- Черновицкая область - 3757
- Черкасская область - 501
- Черниговская область - 320
Напомним, что за сутки 9 июня в Украине зафиксировано 525 новых случаев заражений, 23 пациента умерли, 357 человек выздоровели.
Ранее мы писали, что по данным ВОЗ, вероятность распространения коронавируса от человека, у которого симптомы заражения никак не проявляются, является крайне маленькой.