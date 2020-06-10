Минздрав назвал число зараженных коронавирусом в Украине на 10 июня. Фото: Страна

По состоянию на утро 10 июня регионами-лидерами по количеству выявленных случаев коронавируса остаются Киев и Киевская область, а также Львовская и Ровенская области. Всего на территории страны Covid-19 подтвердился уже у 28 381 человека.

Об этом в среду информирует пресс-служба Минздрава в соцсети.

Так, общее количество случаев коронавируса распределилось по регионам таким образом:

  • Винницкая область - 1192

  • Волынская область - 1214

  • Днепропетровская область - 973

  • Донецкая область - 246

  • Житомирская область - 973

  • Закарпатская область - 1448

  • Запорожская область - 502

  • Ивано-Франковская область - 1622

  • Кировоградская область - 562

  • Киев - 3580

  • Киевская область - 1865

  • Львовская область - 2289

  • Луганская область - 54

  • Николаевская область - 309

  • Одесская область - 1028

  • Полтавская область - 276

  • Ровенская область - 2122

  • Сумская область - 198

  • Тернопольская область - 1313

  • Харьковская область - 1338

  • Херсонская область - 179

  • Хмельницькая область - 520

  • Черновицкая область - 3757

  • Черкасская область - 501

  • Черниговская область - 320

Сколько в Украине зараженных коронавирусом. Данные 10 июня. Скриншот: Минздрав в Телеграм

Напомним, что за сутки 9 июня в Украине зафиксировано 525 новых случаев заражений, 23 пациента умерли, 357 человек выздоровели.

Ранее мы писали, что по данным ВОЗ, вероятность распространения коронавируса от человека, у которого симптомы заражения никак не проявляются, является крайне маленькой.

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