Миру грозит чрезвычайная ситуация с дефицитом продовольствия из-за пандемии коронавируса. Это бедствие скажется на сотнях миллионов детей и взрослых и будет иметь долгосрочные последствия. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщается на сайте организации.

"Хотя в мире более чем достаточно еды, чтобы накормить всех, более 820 млн человек по-прежнему не получают достаточно пищи, и, несомненно, их число возрастет. У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте. Это означает, что они слишком малы для своего возраста, главным образом из-за недоедания", - заявил Гутерриш.

По его мнению, пандемия коронавируса нарушила цепочки поставок продуктов, поэтому 50 миллионов человек окажутся в условиях крайней нищеты. Генсек ООН считает, что этого и других тяжелых последствий кризиса можно избежать, если страны будут действовать незамедлительно для укрепления глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, в мире в 2020 году назревает масштабный кризис, причиной которого станет не только пандемия коронавируса, но и возможные пожары, потоп, неурожай и нашествие саранчи. Природные катаклизмы, по прогнозам международных организаций, угрожают голодом бедным странам и экономическими проблемами Европе и США.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые предсказали массовое ожирение из-за сокращения физической активности во время пандемии коронавируса.