В машине с актером Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП в Москве, находилась его коллега по цеху Дарья Белоусова. По информации журналистов, она являлется любовницей заслуженного артиста России.

Об этом во вторник, 9 июня, рассказал телеведущий Андрей Малахов в эфире программы "Прямой эфир".

По словам очевидцев, Белоусова быстро исчезла с места аварии. При этом ранее пользователи сети предполагали, что рядом с Ефремовым в автомобиле был актер Иван Стебунов. Однако, как выяснил Малахов, рядом с виновником происшествия была именно Белоусова.

Дарья Белоусова - бывшая жена брата Чулпан Хаматовой: она носит короткую прическу, так что ее вполне могли принять за мужчину.

При этом актрису выдал сам Стебунов, который рассказал, что ему о том, что "с Михаилом Олеговичем большая беда" рассказала именно Белоусова.

Ранее в соцсети Иван Стебунов публиковал совместное фото с Ефремовым и Дарьей Белоусовой.

Стоит отметить, что 36-летняя актриса отказалась общаться с журналистами и бросила трубку после вопроса о том, находилась ли она в автомобиле с Ефремовым на момент аварии. Более того, Малахов утверждает, что Белоусова молчит потому, что они с заслуженным артистом России любовники.

Примечательно, что на данный момент Ефремов женат на Софье Кругликовой, которая родила ему троих детей. Это уже пятый брак артиста, у него также есть трое детей от других жен.

В момент аварии Ефремов находился в автомобиле с любовницей. Видео: YouTube/ Россия 1

Напомним, в понедельник актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы. Потерпевший во вторник утром скончался в больнице от кровопотери.

Вчера правоохранители доставили Ефремова в суд, где ему было предъявлено обвинение, после чего актер был отправлен под домашний арест до 9 августа.