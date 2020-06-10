Афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб 25 мая после болевого приема белого полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина, похоронили вчера в Хьюстоне, на кладбище рядом с могилой матери.

С ним прощались как с президентом страны - позолоченный гроб с телом сначала привезли для прощания в Миннеаполис (штат Миннесота), затем в Рафорде (Северная Каролина), главная церемония прощания с Флойдом состоялась в Хьюстоне (штат Техас), где он вырос. Всего этот процесс занял шесть дней.

Последняя церемония была закрытой - гроб доставили в Хьюстон на конном катафалке. На похоронах присутствовали близкие родственники, друзья и некоторые гости. Власти Хьюстона огласили 9 июня Днем Джорджа Флойда.

Смерть Флойда стала символом борьбы с расизмом и вызвала волну протестов в Америке: демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Шовину предъявлено обвинение в убийстве второй степени, трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, - пособничество в убийстве.

Как прощались с Флойдом

Несмотря на закрытые похороны в Хьюстоне (штат Техас), траурные многотысячные церемонии по Дж.Флойду прошли и в других штатах.

Так, в Миннеаполисе и Вашингтоне погибшего почтили молчанием, которое продлилось 8 минут 46 секунд - именно столько времени полицейский Дерек Шовин сдавливал коленом шею Флойда.

Сенаторы преклонили колено в память о Флойде. Фото: twitter.com/MichaelMumisa

Правда, многие не поняли, зачем демократы надели шарфы с западно-африканским орнаментом Кенте, ведь Флойд был американцем.

"До сих пор не могу поверить, что они нарядились в шарфы Кенте, чтобы почтить его память. Это какой-то ад", - написал в своем Twitter Фредерик Джозеф, бывший помощник сенатора Камалы Харрис и один из лидеров движения за права темнокожих.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй опустился перед закрытым гробом на одно колено и расплакался, а адвокат семьи погибшего Бен Крамп произнес речь, в которой заявил о смерти 46-летнего мужчины не из-за коронавируса, а от другой пандемии, хорошо известной в Америке, - пандемии расизма и дискриминации".

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй преклонил колено перед гробом с телом Флойда и заплакал. Скриншот: News 19 WLTX/YouTube

Прощальные церемонии прошли также в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд. Многие присутствующие были в черных футболках с надписью "Жизни темнокожих важны" ("Black lives matter"), другие подходили к гробу и поднимали вверх руку со сжатым кулаком.

Последнее прощание с Флойдом

Последнее прощание с Флойдом состоялось в Техасе, где он был похоронен. Эта церемония продлилась почти 6 часов в церкви Fountain of Praise. На ней выступили родственники Флойда, политики, правозащитники, а также родственники жертв преступлений на почве расизма.

На церемонию прощания американцы надели черные футболки с предсмертными словами Флойда "Я не могу дышать". Фото: twitter.com/aa_russian

"Хочу сказать, что мне его будет очень недоставать. А Джорджу в последний раз хочу сказать, что люблю его и что спасибо Богу, что у меня был такой брат, настоящий супермен", - обратился к присутствующим брат Флойда.

Племянница Джорджа Брук Уильямс поблагодарила за то, что она жива и все еще "может дышать": "Пока я могу дышать, я буду добиваться справедливости для нашего Пэрри. Спасибо, что пришли. Спасибо, что выразили поддержку Дж. Пэрри Флойду. Мой дядя был отцом, братом, кузеном для многих, он был активистом".

Проповедь над гробом Флойда почитал священник и правозащитник Эл Шарптон: "Ты говорил, что хотел дотянуться до как можно большего количества людей. Создатель подарил тебе эту участь. Ты смог дотянуться не с футбольного поля и не с баскетбольной площадки. Для тебя была небесами уготована иная судьба. Джордж, в твой честь люди вышли на манифестации. Ты смог дотянуться до людей в самых разнах странах, на разныз континентах и в каждом из 50-ти американских штатов".

Американцы пришли попрощаться с Флойдом в футболках с надписями: "Я не могу дышать". Фото: twitter.com/aa_russian Фото: twitter.com/aa_russian

Кандидат в президенты США Джо Байден записал видеообращение, которое показали на церемонии. В нем он объявил о наступлении "времени расовой справедливости", и пообещал бороться с "систематическим насилием, которое все еще влияет на американскую жизнь".

Мэр Хьюстона Сильвестер Тернер написал в своем Twitter, что "Джорджа Флойда чествуют не за то, что он был идеальным человеком, а за то, что мы все можем дышать свободно".

"Поэтому я, мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер, с гордостью объявляю этот день Днем Джорджа Флойда в Хьюстоне", - написал он в соцсети.

Как похоронили Джорджа Флойда

После церемонии прощания тело Флойда повезли на кладбище на конном катафалке с полицейским эскортом. Его похоронили рядом с матерью на кладбище Houston Memorial Gardens в соседнем городе Пэрленд.

Гроб везли на белой конной повозке, за которой следовали еще две. С богослужения велась прямая трансляция, но сама церемония захоронения прошла в закрытом режиме.

Фото: twitter.com/MarcelinoKHOU

Напомним, похороны Флойда оплатил известный афроамериканский боксер Флойд Мэйвезер.