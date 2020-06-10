В согласованном между Украиной и МВФ Меморандуме нет жестких требований по конкретным вопросам. В частности, там не прописаны требования об изменении цен и тарифов в Украине, поскольку это внутреннее дело страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина".

"Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине - антикоррупционные вещи, взвешенная денежная бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов - это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины", - заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в Украине действуют рыночные цены на газ, электричество и отопление. Поэтому не исключено, что в в следующем отопительный сезон украинцам обойдется дешевле, ведь рыночная стоимость газа сейчас вдвое ниже той, которая заложена в тарифе на отопление.

"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6 500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3 200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6 500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление", - добавил Шмыгаль.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ утвердил кредитную программу для Украины, $2,1 млрд получим сразу.

Также мы сообщали, что МВФ рассказал зачем дает Украине новый кредит и какие видит риски.