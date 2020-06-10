Сегодня утром,10 июня, под Кабмином прошел митинг жителей Киевской области с требованием признать Ирпень административным центром. Таким образом, протестующие выступили против решения Минрегиона о признании центром нового района Киевской области города Бучи.

Об этом передает корреспондент "Страны".

По мнению протестующих, Ирпень больше заслуживает стать районным центром.

"Город Ирпень был признан центром района Офисом реформ, который готовил для Кабмина предложение об административном распределении. Решение Кабмина нарушает методологию определения админцентра. В городе который должен быть центром района не может быть меньше 50-и тысяч населения, а в Буче только 36 тысяч", - заявил экс-мэр города Ирпень Владимир Карплюк.

И.о. мэра Ирпеня Андрей Литвинов в комментарии "Стране" заявил, что про решение о признании города Буча центром района он узнал несколько дней назад. "Мне непонятно такое решение и его аргументация. Еще в 2006 году город Буча был поселком, а сегодня его хотят признать центром района. Все инфраструктурные объекты и критическая инфраструктура находятся в Ирпене, а не в Буче", - говорит Литвинов.

Под Кабмином прошел митинг за признание Ирпеня центром района вместо Бучи. Фото: Страна

Он также добавил, что сегодня на акцию протеста приехало более 200 жителей Киевской области.

"Наши требования, чтобы к нам вышел Алексей Чернышов (министр развития громад и территорий Украины - Ред.) и объяснил, чем в Кабмине руководствовались, когда принимали решение касательно Ирпеня и признали Бучу центром", - добавил чиновник.

Сегодня к протестующим вышел представитель Кабмина Михаил Шевченко, которого уполномочили принять обращение протестующих и передать его в секретариат Кабмина. Однако после того, как демонстранты отказались передавать требования кому-либо, кроме Чернышова, Шевченко ушел.

Под Кабмином прошел митинг за признание Ирпеня центром района вместо Бучи. Фото: Страна

"В Кабмине должны слушать общину. Я хочу, чтобы центром района был город Ирпень, а не Буча. В Ирпене находятся все административные центры, это город областного значения. Власть должна услышать людей", - заявила нам одна из протестующих.

Напомним, что недавно "Страна" публиковала карты нового деления областей Украины на районы. По плану Минрегиона, в Киеве останется 6 районов вместо 25.

Ранее мы писали в Украине решили полностью перекроить административно-территориальную деление. Минразвития общин и территорий подготовило проект нарезки областей Украины, включая Крым и неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей, на новые укрупненные районы. Мы писали о том, к чему могут привести такие планы по децентрализации.