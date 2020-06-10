Данные на утро 10 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека
По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 10 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 833 летальных, а 12 769 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 9 июня, на это время в стране было 27 856 зараженных украинцев.
За сутки в стране зафиксировано 525 новых случаев заражений. Всего за сутки в Украине умерло 23 человека, а выздоровело - 357 пациентов, как передает пресс-служба ЦОЗ.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хотел заразиться коронавирусом и пообщаться по WhatsApp.
Напомним, мы так же рассказывали, что Аваков попросил выделить из Фонда борьбы с коронавирусом 2,6 млрд на доплаты нацгвардейцам и копам.
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