По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 10 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 833 летальных, а 12 769 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 9 июня, на это время в стране было 27 856 зараженных украинцев.

За сутки в стране зафиксировано 525 новых случаев заражений. Всего за сутки в Украине умерло 23 человека, а выздоровело - 357 пациентов, как передает пресс-служба ЦОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский хотел заразиться коронавирусом и пообщаться по WhatsApp.

Напомним, мы так же рассказывали, что Аваков попросил выделить из Фонда борьбы с коронавирусом 2,6 млрд на доплаты нацгвардейцам и копам.