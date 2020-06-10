В Киеве чиновник требовал от застройщика взятку в $100 000 за "решение вопросов", но его на горячем поймали сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует пресс-центр СБУ.

"По данным досудебного следствия, чиновник требовал $100 000 от частного застройщика за отказ от иска на отчуждение имущества и приостановку процесса ликвидации предприятия", - сообщили силовики.

В Киеве чиновник обещал застройщику "порешать" вопросы за $100 000. Фото: СБУ

По информации спецслужбы, за эти деньги арбитражный управляющий обещал не только отозвать свой иск, но и "уладить" дела с судьей Хозяйственного суда. При этом чиновник согласился на то, чтобы получать взятку по частям.

В Киеве чиновник обещал застройщику "порешать" вопросы за $100 тысяч. Фото: СБУ

Управляющий был задержан в одном из столичных ресторанов во время получения части взятки в $10 000. При этом до этого стражи порядка задокументировали факт получения преступником транша в $5 000.

На данный момент открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

В Киеве чиновник обещал застройщику "порешать" вопросы за $100 тысяч. Фото: СБУ

Кроме того, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности судьи Хозяйственного суда в коррупционной схеме.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители задержали проректора частного университета, разоблачив его коррупционную деятельность. Подозреваемый требовал взятку в 224 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в столице оперативники Нацполиции задержали работника городской прокуратуры, который брал взятку. Он получал 100 000 долларов за то, чтобы закрыть дело против банковского учреждения.