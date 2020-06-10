В Одессе, в ночь на среду, 10 июня, произошел очередной обвал дома. Пострадал как минимум 1 человек, однако обломки здания упали на рядом припаркованные автомобили.

Об этом в среду, 10 июня, информирует Украинская служба информации.

Сообщается, что обрушение части дома по адресу ул. Ясная, 10 (район Французского бульвара) произошло около 03:00. В результате происшествия разрушены 5 квартир. Стоит отметить, что здание было построено еще в 1912 году и являлось доходным домом. Дому был присвоен статус памятника архитектуры местного значения.

В Одессе обрушился уже третий дом за месяц. Фото: УСС

Как сообщил утром министр внутренних дел Арсен Аваков в соцсети, из-под завалов дома были выведены 25 человек.

"Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет. На месте работают спасатели и полиция", - заявил Аваков.

В Одессе обрушился уже третий дом за месяц. Фото: УСС

На данный момент спасатели разбирают завалы, пока что известно об одном пострадавшем. Это женщина, которая получила рваную рану бедра.

В Одессе обрушился уже третий дом за месяц. Фото: УСС

По данным журналистов, жители этого дома еще в феврале обратились к коммунальщикам и на левое крыло здания были поставлены маяки. Однако обрушилась другая сторона здания.

В Одессе обрушился уже третий дом за месяц. Фото: УСС

"Пострадавших можно сказать, что нет, так ногу повредил", - рассказал местный житель Николай.

Напомним, что последний подобный инцидент произошел поздно вечером 21 мая. Тогда обрушился дом на улице Среднефонтанской.

Ранее мы писали, что 18 мая на ул. Торговой произошло обрушение части четырехэтажного жилого дома на 30 квартир с мансардой.