Вчера, 9 июня, во время очередной акции протеста в Гонконге против законопроекта Китая о защите национальной безопасности, полиция арестовала 53 человека.

Так, гонконгская полиция сообщила, что 36 мужчин и 17 женщин были арестованы за незаконное собрание и участие в несанкционированном митинге. Об этом передает Reuters.

Во вторник вечером на улицы Гонконга вышли сотни протестующих. Они блокировали дороги в центральном районе города. Таким образом был нарушен запрет на собрания более восьми человек, введенный правительством Гонконга для борьбы с распространением коронавируса. Для разгона толпы полиция применила перцовые баллончики.

В ближайшие дни запланировано еще больше акций протеста.

Хотя детали законопроекта о безопасности или того, как он будет действовать, пока не раскрыты, власти Пекина и Гонконга заявили, что причин для беспокойства нет, и законодательство нацелено на меньшинство "нарушителей общественного порядка".

Также сообщается, что постоянная комиссия Национального народного конгресса, высшего руководящего органа китайского парламента, соберется в Пекине в конце этого месяца для обсуждения различных законопроектов. В отчетах не указывалось, будут ли тогда вынесены на рассмотрение какие-либо законы, касающиеся Гонконга.

В свою очередь секретарь безопасности Гонконга Джон Ли заявил, что местная полиция создает специальное подразделение для обеспечения соблюдения закона, и у него будут возможности для сбора разведывательных данных и проведения различных расследований.

Напомним, что протесты в Гонконге против законопроекта, который разрешил бы экстрадицию людей на материковый Китай, длятся уже почти год.

Ранее "Страна" сообщала, что США продают свои активы в Гонконге ценой в $1,3 миллиарда.