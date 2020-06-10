Знаменитый форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду (который стал первым футболистом-миллиардером в истории - Ред.) в это летнее трансферное окно может сменить команду.

Об этом в своем Twitter сообщил спортивный журналист и известный инсайдер Пьетро Бальцано.

"Я подтверждаю сказанное: в конце сезона пути "Ювентуса" и "Роналду" могут разойтись. Хочу сказать, что это все еще слухи, а не конкретные новости, но я работаю над этим", - написал Бальцано.

Напомним, что 35-летний форвард в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах Серии А, отметившись 21 голом и тремя асистами. Его контракт со "старой синьорой" действует до 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Криштиану Роналду из-за коронавируса поместили на карантин на португальском острове.