Вчера, 9 июня, МВФ одобрил новую программу кредитования stand-by для Украины. Программа поддержки утверждена на $5 млрд сроком на 1,5 года.

Премьер Украины Денис Шмыгаль уточнил, что первый транш в размере 2,1 млрд долларов Киев получит уже в этом месяце. Об этом глава правительства написал в соцсети.

"Зеленый свет" от Международного валютного фонда подтверждает ответственность власти, в частности нашего правительства по выполнению своих обязательств перед международными партнерами, а также приверженность системным изменениям в стране.

Все структурные маяки, которые прописаны в документе, Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без него. Это та повестка дня, которую наша страна определила для развития комфортного государства.

И сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям", - написал премьер.

Напомним, что Украина получит от МВФ 5 млрд долларов, если выполнит условия Меморандума, который правительство согласовало с МВФ.

"Страна" уже подробно и детально анализировала это соглашение. Оно предусматривает, в частности, повышение тарифов на отопление, сокращение школ и другие подобные меры.