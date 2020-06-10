После выхода из Договора с Россией по ракетам средней и малой дальности (ДРСМД), Белый дом может разорвать еще более значимое соглашение - Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

США уже "абсолютно готовы" не продлевать ДСНВ, но рассматривают все варианты, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

"Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются", - заявил изданию высокопоставленный источник администрации США.

Власти США продолжают настаивать на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, чтобы заключить трехстороннее соглашение, но Пекин неоднократно отвергал такую возможность. Пока неясно, как именно администрация Трампа планирует заставить КНР участвовать в переговорах.

Так, в мае спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что продлить ДСНВ возможно, однако это "неправильная основа на будущее".

"Правильная основа для будущего - это трехсторонний подход, в основе которого лежит эффективная проверка", - отметил он.

"С чем я не согласен и что я считаю очень опасным мышлением времен Холодной войны, так это с утверждением, что китайцам нужно позволить достичь стратегического ядерного паритета с Соединенными Штатами и Россией, прежде чем мы сможем осуществить значимый контроль над вооружениями. Это означало бы, что мы фактически находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений", - добавил Биллингсли.

Американский спецпосланник сказал, что он частично полагается на помощь России.

Между тем, по словам высокопоставленного источника издания, утверждение США о том, что Китай провел ядерные испытания малой мощности, может стать началом кампании давления, направленной на то, чтобы побудить Пекин к переговорам.

"В конце концов они решат, что им не нравится, когда все это выходит в эфир публично, детали того, что они делают в ходе секретного наращивания", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Он добавил, что США будут "мобилизовать мировое мнение против них, если они не будут вести переговоры с нами", и рассматривает множество других вариантов "стимулирования участия".

Напомним, что 22 июня США и Россия проведут в Вене встречу, посвященную проблеме контроля над вооружениями. США будет представлять Биллингсли, а Россию - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Во вторник, 9 июня, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не планирует принимать участие в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США.