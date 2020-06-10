Вчера, 9 июня, в американском Хьюстоне (штат Техас) прошла церемония прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время полицейского задержания.

Церемония отпевания Джорджа Флойда состоялась в церкви The Fountain of Praise. Надгробную речь произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на СNN.

На похоронах Флойда выступили четверо высокопоставленных лиц - кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Байден заявил, что "похороны Флойда - это время для расовой справедливости", а мэр Хьюстона объявил 9 июня Днем Джорджа Флойда.

"Мы почитаем его не потому, что он был идеальным, мы чтим его, потому что, когда он сделал последний вдох, все остальные из нас смогли дышать", - сказал Тернер.

После церемонии прощания тело Флойда привезли на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд, где он был погребен рядом с матерью. Процессию сопровождали сотрудники департамента полиции Хьюстона.

Последнюю милю шествия тело погибшего везли на катафалке, запряженном лошадьми.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский несколько минут давил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы на невозможность дышать. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия сначала в США, а затем и во всем мире.

Официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.