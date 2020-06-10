Знаменитый украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик объявил о том, что завершает карьеру и покидает Большой ринг.

Причем, сам 33-летний спортсмен заявил, что пока воздержится от дальнейших комментариев, как передает Tribuna.

Напомним, что свой последний поединок Александр Гвоздик провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО).

Послужной список Александра Гвоздика впечатляет - он бронзовый призер Олимпиады-2012, а на профессиональном ринге провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).

Александр Гвоздик был обладателем чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе, который отнял у многолетнего доминатора дивизиона Адониса Стивенсона.

Ранее "Страна" сообщала, что Гвоздик после поражения от Бетербиева отправился в больницу Филадельфии.