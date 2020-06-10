Минский неформат: Донбасс представят киевские активисты

На Банковой окончательно отказались от идеи Консультативного совета с участием представителей неподконтрольных территорий, который хотели создать по инициативе главы Офиса президента Андрея Ермака для исполнения пункта Минских соглашений о необходимости консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Вместо этого в качестве "консультантов" от неконтролируемых территорий в украинскую делегацию в Минске ввели четырех человек, которые уже как минимум шесть лет (а некоторые и гораздо дольше) никакого отношения к этим территориям не имеют.

Больше того, "представители" отдельных районов Донецкой области – промайдановские активисты Денис Казанский и Сергей Гармаш – не имели к этим районам никакого отношения даже в те годы, когда проживали там, поскольку не отражали точку зрения хоть какой-то статистически значимой части населения, не говоря уже о большинстве жителей региона. А теперь они влились в ряды киевских активистов.

Сделать Казанского и Гармаша представителями ОРДЛО на переговорах – это уже даже не имитация процесса, а его профанация. Это все равно, как если бы сейчас Украину на переговорах в "Нормандской четверке" представляли Виктор Янукович и Андрей Клюев: они-то ведь тоже вынужденно покинули родину из-за угрозы их жизням. Хотя, пожалуй, от них на переговорах было бы больше пользы, чем от Казанского и Гармаша в Минске – Янукович и Клюев никогда не заявляли, что свергнувших их "террористов" нужно уничтожить или что Минские соглашения выполнять нельзя.

Замена Сергея Сивохо Казанским и Гармашем в качестве советников власти по Донбассу – это показатель того, что на надеждах о мире при президенте Зеленском можно ставить крест. Он снял маску и оказался новым Порошенко. Только поменьше ростом.

МВФ дал кредит. Последний?

Вчера поздно вечером стало известно, что Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине кредита на сумму в 5 млрд долларов. Почти половина из них - 2,1 млрд будут предоставлены сразу, остальную сумму разобьют на 4 части и выдадут в течение 1,5 лет.

Точнее - может быть выдадут, если Украина будет выполнять обязательства, которые сама на себя возложила в Меморандуме с Фондом, о котором "Страна" подробно писала.

В тоже время, во власти уже раздаются голоса, что выполнять многие нормы этого документа не надо и нужно его пересмотреть.

В Фонде эти намеки услышали. В пресс-релизе по поводу одобрения программы говорится о сохранении "значительных рисков", связанных как с мировыми проблемами из-за эпидемии коронавируса, так и с неопределенностью внутренней экономической политики.

Также в МВФ особо подчеркнули необходимость "сохранения независимости Нацбанка" (читай - нельзя менять его руководство без соласования с Фондом) и продолжение "борьбы с коруппцией" для сохранения "нынешних достижений" (читай - нельзя менять Сытника во главе НАБУ).

В тоже время по этим пунктам у украинской власти есть свои мысли, которые, мягко говоря, не совсем совпадают с пожеланиями Фонда.

Поэтому пока непонятно - получит ли Украина оставшиеся 2,9 млрд. По большому счету это будет зависеть от экономической ситуации и в стране, и в мире. Если она начнет быстро выравниваться и потребность в кредитах уменьшится, то значит велика вероятность, что правительство заморозит выполнение своих обязательств перед Фондом. А если начнется новое ухудшение, то власти вновь пойдут на выполнение требований МВФ.

Зачем Зеленскому закон о референдуме?

Одновременно с "минскими" назначениями глава государства внес в парламент давно обещанный законопроект о народовластии – проще говоря, закон о референдуме. Сама идея такого закона, безусловно, правильная, хотя к ней приходили уже не раз и до Зеленского, но каждый раз заваливали, поскольку оказывалось, что референдумы оказываются способом борьбы Банковой с парламентом. Как будет в этот раз, сказать сложно, однако один нюанс уже прослеживается.

В свое время идея референдумов у кандидата в президенты Владимира Зеленского возникла в связи с необходимостью достичь компромисса по Донбассу. Звучало это в известном спиче про "черта лысого", с которым нужно сесть за стол переговоров, найти среднюю позицию, а потом вынести ее на всенародное голосование. Однако сейчас готовности поступить так у президента Зеленского уже не видно.

Очевидно, что Минские соглашения – это и есть своего рода компромиссный вариант, поскольку компромиссом между присоединением Донбасса к нынешней Украине и сепаратизмом как раз является особый статус. А потому не нужно даже садиться за стол переговоров с "чертом лысым", нужно лишь провести референдум с двумя вариантами: "Вы за выполнение Минских соглашений?" или "Вы за продолжение военного конфликта до победы Украины?". Третьего варианта тут быть не может.

Собственно, ради этого голосования, прежде всего, и нужен закон о референдуме. А также для вопросов о запрете русских школ и переименовании городов, об админреформе и языке телевидения, о запуске второго этапа медреформы или о запрете Знамени Победы. Однако очевидно, что все эти вопросы нынешняя власть на референдум не поставит.

Впрочем, закон о референдуме все равно нужен. Потому что однажды перечисленные вопросы народу зададут, но уже при другой власти.

"Адаптивный" карантин: Славянск – без транспорта, Киев – без ресторанов

В то время как значительная часть страны психологически отходит от карантина, Славянск вернули в его активную фазу: там действует запрет на свободное пользование общественным транспортом и на междугороднее сообщение. Фактически на примере этого донбасского города всей Украине показывают, что такое адаптивный карантин и как его собираются применять в последующие месяцы.

То есть никто больше не посадит на жесткий карантин целый регион (исключением могут быть только три области Западной Украины, где еще сохраняются весенние запреты), – карантинить теперь будут только в отдельных городах и селах. Но и здесь есть исключения – большие города.

Если возвращение весенних запретов в отдельно взятые Тернополь или Ужгород еще можно будет пережить, то восстановление карантина в Киеве, Харькове, Одессе или Днепре станет экономическим крахом для целого региона. И власть больше на это не пойдет.

Собственно, это уже видно по ситуации в столице: всю прошлую неделю рост числа зараженных в ней зашкаливал, из-за чего Киев не соответствует принятым Минздравом параметрам по снятию карантина, однако единственное, на что решились власти, – это не открывать кафе и рестораны. О возвращении запрета на общественный транспорт никто даже не вспомнил, хотя киевская ситуация, в принципе, весьма похожа на славянскую.

Однако и восстановление карантина, как сейчас в Славянске, будет происходить все реже и реже. Второго вынужденного сидения дома люди не выдержат, и власти это понимают. Особенно в преддверии местных выборов.

Вернут ли Минкульту "коронавирусные" 2 миллиарда?

Новый министр культуры Александр Ткаченко начал свою работу. Как и ожидалось, начал он с того, что сделал представление премьеру на возвращение бюджета министерства, который был до карантина. Ткаченко предлагает вернуть Минкульту 2 миллиарда гривен, которые передали в фонд борьбы с коронавирусом. То есть он не говорит о том, что их нужно забрать из этого фонда, но другого варианта просто нет.

В принципе, ничего ужасного в таком заявлении министра нет. Даже если у него отсутствует личная материальная заинтересованность, все равно руководитель ведомства должен защищать интересы тех, кем он руководит. Однако всем очевидно, что правительство не может принять такого решения, поскольку никто в здравом уме не скажет, что снимать кино – это важнее, чем тестирование или другие противоэпидемические мероприятия.

Больше того, исходя из экономических тенденций, более вероятно, что бюджету предстоит еще один секвестр – и резать придется уже совсем по живому. А значит, Ткаченко будет героем для своих подчиненных, если сможет сохранить нынешний бюджет. Хотя с точки зрения всего государства, будет, безусловно, неправильно, если начнут резать бюджеты Минздрава или Минобразования, но при этом оставят деньги на Культурный фонд.

Почему власть забыла о юбилее Кожедуба?

Впрочем, судя по тому, что сейчас происходит в стране, финансирование гуманитарной сферы можно вообще свернуть – и Украина от этого, как минимум, не проиграет. Это стало ясно после того, как в понедельник власть забыла отметить столетие легендарного летчика-аса Великой Отечественной войны, украинца Ивана Кожедуба.

Трижды Герой Советского Союза, рекордсмен по количеству сбитых самолетов противника ни под какую декоммунизацию не подпадает. Его куда менее круглое 95-летие отметил хотя бы формальным постановлением Рады за подписью спикера Гройсмана. А внук солдата Великой Отечественной Владимир Зеленский – забыл.

Конечно, это не личный прокол президента: для того, чтобы Банковая не забывала о подобных датах, существуют специальные структуры. В данном случае, в первую очередь – Институт национальной памяти. Тут уже само название говорит о том, что если у кого память подводит, то институт должен все исправить.

Он и исправил - на следующий день после того как начался скандал, вспомнил о Кожедубе (хотя от президента никаких заявлений на сей счет не поступило).

В общем, это еще один штрих к нюансам гуманитарной политики Владимира Зеленского.