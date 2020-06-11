Военно-морской флот США запретит использование боевого флага Конфедерации в общественных местах военно-морских объектов, на кораблях и самолетах. Это вызвано бурными протестами после смерти Джорджа Флойда.

Об этом сообщает The Hill.

"Сегодня я дал указание своим сотрудникам начать разработку приказа, запрещающего боевой флаг Конфедерации во всех общественных местах и ​​на рабочих местах на борту военно-морских объектов, кораблей, самолетов и подводных лодок. Текущие события являются серьезным напоминанием о том, что нам недостаточно удалить символы, которые вызывают разделение - мы также должны стремиться к устранению самого разделения", - написал на своей странице в Twitter командир корпуса морской пехоты, генерал Дэвид Бергер.

Накануне представители армии США также запретили публично вывешивать флаги Конфедерации на военных базах. Также были запрещены наклейки, принты на одежде и плакаты с символикой флага и бывшего государства.

Изменения связаны со смертью Джорджа Флойда и вспыхнувшими после этого протестами за права чернокожих, которые плавно переросли в массовые беспорядки по всей стране. Стоит отметить, что до окончания гражданской войны в США, когда демократы победили конфедератов, последние отстаивали свое "право" заниматься работорговлей чернокожими.

В свете последних событий во многих городах Америки начали убирать со всеобщего обозрения памятники деятелей Конфедерации и переименовывать улицы, названные именами известных полководцев бывшей страны.

Напомним, в США наметилась тенденция к снижению накала протестных выступлений, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания.

Как сообщал "Страна", по США прокатилась волна протестов из-за убийства полицией 46-летнего темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Не обошли они и фешенебельный район Беверли-Хиллз под Лос-Анджелесом.