Ракета с реактивным двигателем, разработанная в рамках проекта ВВС США по созданию авиационной гиперзвуковой ракеты HAWC, была уничтожена во время недавних испытаний.

Об этом сообщает сайт Aviation Week.

По мнению экспертов, ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летных испытаний. Это произошло в воздухе, а не в ходе наземных тестов. Причина инцидента, в котором, вероятно, был задействован самолет 419-й летно-испытательной эскадрильи, базирующейся в штате Калифорния, расследуется.

Военно-воздушные силы США направили запрос о происшествии в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA), но там отказались предоставить какие-либо подробности.

"Детали этих летных тестов засекречены", - сказал представитель DARPA.

Aviation Week пишет, что после аварии были обнаружены фрагменты контрольно-измерительного прибора. Это говорит о том, что авария произошла на суше - возможно, на специально отведенном полигоне, а не над Тихим океаном, где тоже обычно испытывают технику.

Программа HAWC уже на несколько месяцев отстает от первоначального расписания, которое предусматривало первый полет в 2019 году.

США уже довольно давно испытывает гиперзвуковые ракеты. в том числе совместно с другими странами.

Аналогичные испытания такого же оружия проводит и Россия.