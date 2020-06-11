Некоторые пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram становятся жертвами мошенников, которые предлагают принять участие в розыгрыше четырех бочонков пива.

Как сообщает "Лента.ру", об этом говорится в отчете компании - разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

Мошенники отправляют пользователям сообщения со ссылками и условиями розыгрыша, согласно которым для участия необходимо заполнить анкету. Пользователям нужно подтвердить, что они старше 18 лет, ответить на несколько вопросов о пиве и поделиться акцией с десятью контактами. Однако при попытке выполнить последнее действие жертву переадресовывают на другие страницы, которые представляют опасность.

В ESET напомнили, что файлы, загруженные с подозрительных страниц, могут заблокировать устройство пользователя или использоваться для слежки за ним. В компании посоветовали доверять только официальным ресурсам известных брендов и участвовать в акциях и розыгрышах только на таких сайтах.

Ранее "Страна" приводила заявление основателя "ВКонтакте" Пала Дурова, что WhatsApp может взломать и прочитать кто угодно.

Мы также писали о другом разводе в WhatsApp, при котором у пользователей выманивали персональные данные, обещая взамен сертификат на 250 евро.