Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал решение о введении в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу известных "майдановцев" Сергея Гармаша и Дениса Казанского.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы все дальше от мира... Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит. А ТКГ — это просто красивые три буквы", - заявил он.

Ранее "Страна" анализировала, что означает включение в ТКГ Дениса Казанского и Сергея Гармаша.

Также мы приводили мнение дончан об этом шаге.

Смотрите блог "Ясно.Понятно" Олеси Медведевой по включению Казанского и Гармаша в переговорный процесс по Донбассу.