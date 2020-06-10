Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу кредитования Stand-By для Украины. Новая программа с выделением 5 млрд долларов направлена ​​на преодоление последствий пандемии Covid-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, а также продвижение структурных реформ.

Об этом сообщается в релизе на сайте МВФ.

В Фонде отметили, что в последние 5 лет Украина старается стабилизировать экономику. Ей необходимы дополнительные усилия для проведения реформ и обеспечения устойчивого и всестороннего роста.

Однако вспышка коронавируса значительно ухудшила перспективы и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию.

Согласно прогнозам, в 2020 году экономика резко сократится, поскольку строгие меры сдерживания - в Украине и во всем мире - привели к значительному снижению внутреннего и внешнего спроса. Ожидается, что бюджет 2020 года сильно пострадает, резко сократятся доходы и вырастут расходы на преодоление последствий кризиса. Это создало потребность в выравнивании платежного баланса и в дополнительном финансировании.

Новое соглашение Stand-By пришло на смену программе, утвержденной в декабре 2018 года, которая была направлена на поддержание стабильности в год выборов. Политика в рамках новой договоренности будет сосредоточена на четырех приоритетах:

смягчение экономических последствий кризиса, в том числе путем поддержки домашних хозяйств и предприятий;

обеспечение постоянной независимости центрального банка и гибкого обменного курса;

обеспечение финансовой стабильности при возмещении затрат по банковским решениям;

продвижение ключевых мер управления и борьбы с коррупцией для сохранения последних достижений.

Утверждение программы позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре транша.

Исполнительный совет также обсудил программу расширенного финансирования Украины 2015 года и пришел к выводу, что расширенное соглашение помогло восстановить макроэкономическую стабильность и обеспечить рост, но не полностью устранило основные уязвимости платежного баланса Украины.

Директор МВФ Кристалина Георгиева отметила, что "полное и своевременное осуществление политики в рамках программы, поддерживаемой Фондом, будет иметь решающее значение для снижения экономических рисков и создания основы для стабилизации и восстановления экономики Украины".

В пресс-релизе приводятся развернутое заявление Георгиевой:

"Новое соглашение обеспечит опору для усилий властей по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения. Вместе с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского союза это поможет удовлетворить увеличение потребностей в финансировании. Программа будет сосредоточена на обеспечении среднесрочной устойчивости бюджета, сохранении независимости центрального банка и гибкого обменного курса, а также на укреплении финансовой стабильности. Согласованные усилия по реформированию, направленные на борьбу с коррупцией и улучшения управления, будут иметь решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности и достижения устойчивого и всестороннего роста.

Риски для новой программы очень велики. Неопределенность в отношении серьезности и продолжительности глобального спада исключительно высока. С точки зрения внутренней ситуации в Украине неопределенность в отношении направления экономической политики остается существенной.

Государственный долг остается высоким, а потребности в государственном финансировании велики. В то время как фискальная политика в рамках программы первоначально будет направлена ​​на устранение последствий кризиса, в дальнейшем она должна быть ужесточена по мере восстановления.

Национальный банк Украины умело управлял денежно-кредитной политикой в ​​очень сложный период. Независимость центрального банка должна быть сохранена, а денежно-кредитная политика и политика обменного курса должны и впредь обеспечивать стабильность в контексте режима таргетирования инфляции, в то же время позволяя корректировать обменный курс и предотвращая дефицит ликвидности. Финансовая политика должна обеспечивать баланс между сохранением финансовой стабильности и содействием восстановлению".

В релизе Фонда в связи с утверждением новой программы кредитования дан прогноз восстановления украинской экономики. В 2021 году он ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Согласно новым оценкам, дефицит бюджета может вырасти с 2% ВВП в 2019 году до 7,7% в 2020 году и до 5,3% – в следующем.

Ранее "Страна" публиковала текст меморандума с МВФ, на условиях которого Украине обещали выделить новый кредит.

Мы также подробно анализировали, что обещали МВФ киевские власти ради очередного транша. Например, Украина обязалась повысить тарифы на отопление и сократить школы.

Между тем в "Слуге народа" заявили, что условия меморандума не удовлетворяют Раду и они могут быть пересмотрены.