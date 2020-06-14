На фоне ослабления карантинных ограничений стало возможным возвращение некоторых сотрудников, которые ранее были вынуждены работать удаленно, на рабочие места.

Как это сделать объяснили в Управлении Гоструда в Ровенской области.

Законом не предусмотрен автоматический выход работников из карантина, если только в заявлении на отпуск за свой счет не была указана дата возвращения. Согласно ст. 79 КЗоТ, прерывание отпуска может происходить только в случае устранения последствий производственной аварии, предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия.

В иных случаях работодателю необходимо для начала сообщить подчиненным о возможности возвращения на работу, после чего сотрудник должен сам написать заявление о прерывании отпуска. Затем работодатель должен издать указ о прерывании отпуска и указать дату возвращения сотрудника на работу.

Если же работники были переведены на дистанционную работу, для начала работодатель должен определить дату возобновления работы, узнать у сотрудников, все ли из них имеют возможность вернуться в офис, после чего подготовить распоряжение о прекращении дистанционной работы. В документе необходимо указать, что дистанционная работа окончена в связи с окончанием карантина и отменой ограничительных мер, возобновлением работы транспорта. Также необходимо написать: дату прекращения дистанционной работы; дату выхода сотрудников на рабочее место; перечень работников, которые возвращаются к привычному режиму, их должности; порядок ознакомления работников с приказом и изменением режима работы.

Если часть подчиненных остается на дистанционном режиме работы, это должно быть указано в распоряжении или в другом приказе, который продлевает срок дистанционной работы для этих сотрудников. Однако названные работники также должны написать соответствующее заявление.

Стоит отметить, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса в офисах и на других производствах должны быть соблюдены некоторые санитарные нормы. В частности: безопасная дистанция между рабочими местами, регулярная дезинфекция и проветривание помещений, полное обеспечение подчиненных антисептиками.

Этого требуют нормы о создании надлежащих и безопасных условия труда в соответствии со ст. ст. 141, 153 КЗоТ. Также руководитель не имеет права требовать от сотрудников выполнения работы, которая может быть опасной для жизни или если она не соответствует законодательству об охране труда.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановил отменять ослабление карантинных ограничений в случае, если ситуация в городе или регионе ухудшается в течение трех дней подряд.

Как сообщала "Страна", в Украине 8 областей и Киев не соответствуют показателям, необходимым для продолжения второго этапа смягчения карантина. В шести регионах превышена инцидентность, еще в троих слишком мало количество протестированных людей.