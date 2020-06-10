Ирина Стерхова, вдова жителя Рязани Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пришла в студию шоу "Пусть говорят" на российском Первом канале. Она рассказала, как узнала об аварии, и заявила, что не хочет мировой с артистом.

Шоу с участием женщины вышло в эфир 9 июня.

Ведущий спросил у Ирины Михайловны, какого наказания она хотела бы для Ефремова.

"Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая. Потому что правильно сказали: все равно найдут льготы, найдут отмазки. Хотя бы из двенадцати половину действительно пусть посидит", – ответила вдова Сергея.

Убитая горем женщина призналась, что до сих пор ждет мужа домой и не верит в его смерть, хотя сама работала в реанимации и когда узнала о характере травм Сергея, поняла, что ситуация критическая.

Между тем в компании по доставке, где работал погибший, сказали, что жена и другие близкие их сотрудника не хотят, чтобы им помогали материально. Однако в соцсетях все равно появились реквизиты банковских карточек Ирины и пользователи пишут, что будут перечислять семье деньги. Люди уверены, что эти деньги помогут родне Сергея проявить стойкость и не пойти на сделку со стороной виновника ДТП.

Ранее "Страна" описывала ключевые подробности аварии и реакцию на нее известных персон.

Мы также сообщали, что пока Ефремова отправили под домашний арест.