На фоне продолжающегося карантина из-за пандемии коронавируса украинцам рассказали, как оформить пособие по частичной безработице частным предпринимателям без наемных работников. Это касается только тех ФОПов, которые уплатили единый социальный взнос.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Финансовая поддержка стала возможна после принятия постановления от 3 июня 2020 года № 453 "О внесении изменений в Порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование пособия по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Документ вступил в силу 6 июня.

Так, для получения пособия нужно со всеми необходимыми документами обратиться в в центр занятости по месту уплаты ЕСВ. При этом прекращение деятельности должно быть указано не позднее 90 дней на момент обращения.

Пособие начисляется за каждый час сокращения деятельности из расчета двух третей от уплаты ЕСВ, но не больше минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 4723 гривен в месяц. Пособие перечислят на период приостановления или сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Примечательно, что платить налог на доходы физических лиц и военный сбор не придется. Подробности о получении пособия можно узнать в любом центре занятости по телефону.

Напомним, Кабмин направил 1,6 млрд гривен на выплаты пособия на детей для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Средства были выделены из фонда борьбы с COVID-19, а получат их бизнесмены, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Как сообщала "Страна", правительство приняло постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которым предусмотрено предоставление финансовой помощи на детей ФЛП. Пособие будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей в возрасте до 6-ти лет - 1779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).