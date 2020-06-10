В городе Кэри (Северная Каролина, США) во время акции в память об убитом полицейским Джордже Флойде белые американцы омыли ноги темнокожим священникам.

Омовение ног прошло 7 июня, когда представители Церкви средоточия наследия устроили в Кэри демонстрацию по поводу убийства Флойда - "прогулку во имя единства". К мирному шествию присоединились не только прихожане церкви, но также полицейские и мэр города.

Во время остановки для молитвы несколько белых участников шествия (в том числе и полицейские) стали на колени и омыли ноги темнокожим лидерам церкви - пасторам Джеймсу и Фейт Вокоме.

Один из участвовавших в омовении обратился с речью к темнокожим людям.

"Пожалуйста, простите нас за то, как мы с вами обращались. Пожалуйста, простите нас за страх в наших глазах, когда мы вас видели. Пожалуйста, простите нас за ненависть, за подозрения. Пожалуйста, простите нас за то, что сегрегировали вас. Пожалуйста, простите нас за то, что мы стояли у вас на шеях", - произнес белый мужчина.

Как писала "Страна", вчера лидеры демократов США простояли на коленях в память о Джордже Флойде почти 9 минут.

А до этого Флойда почтил преклонением колена премьер Канады Джастин Трюдо.