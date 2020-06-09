Словакия объявила о снятии большинства карантинных ограничений, кроме полного открытия границ. Въезд будет разрешен гражданам 16 стран.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Игорь Матович, передает местное издание Aktuality.

Так, медицинские маски и респираторы больше не нужно будет носить на улице - только в магазинах и общественном транспорте. Кроме того, с 10 июня откроют ТРЦ, ночные клубы, а ресторанам разрешат ослабить ограничения по безопасной дистанции. Откроют также школы и центры досуга. Таким образом официально будет окончен государственный карантин.

С 10 числа также разрешат посещение страны туристам из Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словении, Хорватии, Болгарии, Греции, Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.

"В других странах нет такой позитивной ситуации, чтобы мы могли иметь такой открытый доступ к ним", - добавил Матович.

Напомним, Новая Зеландия стала первой страной, полностью снявшей все карантинные ограничения. Жителям страны разрешено посещать любые мероприятия - кино, вечеринки, рестораны с любой численностью, использовать все виды транспорта.

Как сообщала "Страна", в Греции после карантина возобновили работу бары и ночные клубы. При этом пока еще действует ограничение на число посетителей и сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию