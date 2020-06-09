Суд присяжных признал полковника австрийской армии в отставке Мартина М., задержанного прошлой осенью по подозрению в шпионаже, виновным в разглашении государственной тайны и военных секретов Австрии в пользу России. Его приговорили к трем годам тюремного заключения.

Как передает ТАСС, вердикт огласили во вторник в присутствии общественности в Земельном суде Зальцбурга.

Однако адвокат 71-летнего бывшего военного сообщил журналистам, что его подзащитному зачли срок пребывания в СИЗО и выпустили на свободу.

Как писала "Страна", пожилой военный сознался, что сотрудничал с российской разведкой около 20 лет - с 1990-х годов.

Мы также рассказывали, какую именно информацию передавал в спецслужбам Российской Федерации отставной австрийский офицер.