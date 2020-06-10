В сети интернет появились видеозаписи, как актера Михаила Ефремова, отправленного сегодня судом под домашний арест на два месяца за смертельное ДТП, привозят к дому и заводят в подъезд.

Ефремова доставили из Тверского суда на автомобиле Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. В салоне машины он сидел в солнцезащитных очках и надвинутой на лицо бейсболке, хотя дело происходило уже в темное время суток. Также на Ефремове была медицинская маска.

На другой записи актера заводят в подъезд его дома двое сотрудников правоохранительных органов. При этом им приходится проходить сквозь внушительную толпу журналистов.

Ранее "Страна" сообщала, что на артиста наденут электронный браслет, чтобы контролировать соблюдение режима домашнего ареста.

Мы также подробно описывали обстоятельства резонансного ДТП с участием актера.