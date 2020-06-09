Несколько подростков заметили в метро Киева за опасными играми - они лазили между вагонами поездов и забирались на крыши.

Об этом сообщает группа "Киев Оперативный" в Facebook.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров. И скажите после этого, что они не отбитые наглухо", - указано в подписи к ролику.

"Отбитые наглухо". Киевские подростки на ходу прыгали по крыше поезда и прятались между вагонами. Видео: Facebook / "Киев Оперативный"

Это произошло на станции "Арсенальная", однако позднее было опубликовано видео, на котором дети все-таки добрались до станции "Днепр" и залезли на крышу вагонов.

"Отбитые наглухо". Киевские подростки на ходу прыгали по крыше поезда и прятались между вагонами. Видео: Facebook / "Киев Оперативный"

Напомним, в киевской подземке подростки развлекались тем, что прыгали под поезд. Пользователь соцсетей опубликовал снимки, на которых видно, как двое подростков бегают по рельсам на одной из станций киевского метрополитена. И делают это даже перед прибывающим на платформу поездом.

Как сообщала "Страна", в киевском метро снова были замечены несовершеннолетние зацеперы, которые, рискуя жизнью, испытывали судьбу в поисках острых ощущений. На этот раз экстремалы решили пробежаться по крышам вагонов поезда метро.