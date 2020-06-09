На отправленного под домашний арест актера Ефремова наденут электронный браслет
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, как будет контролировать соблюдение домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым, устроившим смертельное ДТП в пьяном виде.
Заслуженного артиста России обяжут носить электронный браслет.
Об этом сообщает пресс-бюро московского управления ведомства.
"С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - сказано в уведомлении пресс-бюро.
Между тем в сети появилось видео, как Таганский суд Москвы объявляет свое решение о домашнем ареста заслуженного артиста РФ. Ефремов выслушал вердикт суда, понурив голову.
Как писала "Страна", под домашним арестом Ефремов проведет два месяца.
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