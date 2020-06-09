Штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые попали на камеры видеофиксации, уже начали приходить украинским водителям по электронной почте.

Об этом сообщает "Авто24".

Так, нарушители получают фото и видео момента нарушения правил, названо место фиксации, а также предлагают оплатить сумму штрафа с 50-процентной скидкой при условии оплаты в первые дня.

Напомним, юристы уже говорят о массе проблем, связанных с камерами, начиная с банальных технических ошибок и заканчивая наказаниями "не тех" водителей и "распределением" штрафов в ручном режиме.

Как сообщала "Страна", за первые 17 часов работы камер видеофиксации попалось более 35 тысяч нарушителей по Киеву.