Оштрафованные водители показали, как выглядят "письма счастья" за нарушение перед камерой видеофиксации. Фото: pixabay.com

Штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые попали на камеры видеофиксации, уже начали приходить украинским водителям по электронной почте.

Об этом сообщает "Авто24".

Так, нарушители получают фото и видео момента нарушения правил, названо место фиксации, а также предлагают оплатить сумму штрафа с 50-процентной скидкой при условии оплаты в первые  дня.

Оштрафованные водители показали, как выглядят "письма счастья" за нарушение перед камерой видеофиксации. Фото: auto.24tv

Оштрафованные водители показали, как выглядят "письма счастья" за нарушение перед камерой видеофиксации. Фото: auto.24tv

Оштрафованные водители показали, как выглядят "письма счастья" за нарушение перед камерой видеофиксации. Фото: auto.24tv

Оштрафованные водители показали, как выглядят "письма счастья" за нарушение перед камерой видеофиксации. Фото: auto.24tv

Напомним, юристы уже говорят о массе проблем, связанных с камерами, начиная с банальных технических ошибок и заканчивая наказаниями "не тех" водителей и "распределением" штрафов в ручном режиме.

Как сообщала "Страна", за первые 17 часов работы камер видеофиксации попалось более 35 тысяч нарушителей по Киеву.

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