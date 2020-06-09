Водители показали, как выглядят "письма счастья" со штрафами за нарушения, снятые камерой видеофиксации
Штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые попали на камеры видеофиксации, уже начали приходить украинским водителям по электронной почте.
Об этом сообщает "Авто24".
Так, нарушители получают фото и видео момента нарушения правил, названо место фиксации, а также предлагают оплатить сумму штрафа с 50-процентной скидкой при условии оплаты в первые дня.
Напомним, юристы уже говорят о массе проблем, связанных с камерами, начиная с банальных технических ошибок и заканчивая наказаниями "не тех" водителей и "распределением" штрафов в ручном режиме.
Как сообщала "Страна", за первые 17 часов работы камер видеофиксации попалось более 35 тысяч нарушителей по Киеву.
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