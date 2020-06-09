В Минздраве украинцам рассказали, что случаи повторного инфицирования коронавирусом редки в стране и не доказаны, а новые тест-системы налажены уже почти по всей Украине.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 394 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 39 у детей и 34 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 59 человек. Количество лиц, которые выздоровели за сутки - 217, умерли 13 человек. За последние сутки проведено 8 080 тестов, из которых 6 359 методом ПЦР, 1721 методом ИФА", - указано в сообщении.

Также отмечается, что наибольшее число заражений за сутки зафиксировали во Львовской области - 49, Закарпатской - 39, Житомирской - 38 и в Киеве - 33.

В большинстве лабораторий страны тест-системы "Укргентех" уже настроены и работают. Централизованные закупки таких тест-систем не осуществлялись, они получены в качестве гуманитарной помощи от благотворительных фондов. Теперь закупка будет проходить по децентрализованным принципу: лабораторными центрами будет выделено 308 млн грн на тесты и компоненты для них.

Кроме того, Степанов рассказал, что ИФА-тестирование не является основной диагностикой для постановки диагноза. Алгоритм тестирования прописывает, что тестирование людей, имеющих симптомы ОРВИ, проходит сначала методом ПЦР. Если он отрицательный, тогда делается ИФА, чтобы не пропускать случаи заболевания, также ИФА проводится в качестве скрининга

Также он напомнил, что большинство людей не могут повторно заболеть коронавирусом, сейчас в Украине проводятся соответствующие исследования.

Напомним, в Минздраве утверждают, что у повторного заражения коронавирусной инфекцией пока нет научного подтверждения.

Как сообщала "Страна", в Черновцах врач-анастезиолог городской больницы Анна Рибарчук повторно заболела коронавирусом - ее тест на Covid-19 показал положительный результат.