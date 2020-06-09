Таганский суд Москвы избрал меру пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, который вчера устроил смертельное ДТП. Актер пробудет под домашним арестом два месяца.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует телеграм-канал РИА "Новости".

Так, меру пресечения артист будет отбывать по адресу Москва, Плотников переулок до 4/5, квартира 7 до 9 августа. Стоит отметить, что Ефремов с таким решением согласен.

При этом адвокат актера ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с арестом. По словам защитника Ефремова, обвиняемый страдает от астмы и ишемической болезни сердца. Сам артист оставил это решение на усмотрение суда.

Напомним, вчера актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы. Потерпевший сегодня утром скончался в больнице от кровопотери.

Сегодня правоохранители доставили Ефремова в суд, где ему было предъявлено обвинение.

Ранее мы публиковали видео плачущего актера, который кивая признал свою вину в смертельном происшествии.