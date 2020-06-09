Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с членами Кабинета министров, представителями парламентских комитетов и руководством правоохранительных органов.

Глава государства сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий, первую версию которой парламент отправил на доработку 4 июня.

Об этом пишет официальный сайт президента.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Многие критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий 2.0", - сказал Зеленский.

А премьер-министр отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение Рады и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач президента и партии "Слуга народа", а также указов главы государства и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", - заверил Шмыгаль.

Ранее "Страна" подробно разбирала программу кабинета Шмыгаля.

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