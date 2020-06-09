Сегодня на заседании Контактной группы в Минске впервые присутствовали четыре новых члена украинской делегации. Это переселенцы, живущие в Киеве. Их планировали включить в переговоры уже давно, и сегодня это произошло.

Как официально заявили у Владимира Зеленского - чтобы выполнить условие "Минска-2" о согласовании с представителями ОРДЛО ряда норм украинских законов. Например - об особом статусе Донбасса. Или о выборах на неподконтрольных территориях.

Правда, непонятно, по какому принципу четверо назначенцев Банковой стали "представителями ОРДЛО". Именно этих переселенцев никто из других дончан и луганчан не выбирал и в ТКГ заседать не уполномачивал. Но это не единственная проблема.

Двое "представителей Донецка" - это известные адепты "партии войны" и майдановцы: Сергей Гармаш и Денис Казанский. Мы сегодня уже рассказывали, что Казанский и Гармаш выступают против предоставления особого статуса Донбассу и призывают не исполнять Минские соглашения.

Персоналии новых укаинских представителей обсуждают в соцсетях.

Журналист Юрий Ткачев пишет, что теперь профанация переговоров стала уже окончательной.

"Подключение майдановцев Гармаша и Казанского к переговорному процессу по Донбассу (а точнее, его имитации) - инициатива посольства одной заокеанской страны, чиновники которой любят в повелительном наклонении общаться с украинскими президентами.

Исключение из процесса Сивохо - инициатива того же посольства.

Идея проста: нужно создать условия, в которых даже случайно не может произойти ничего конструктивного.

Это никак не снимает моральной ответственности с Зеленского за очередную клоунаду в донбасском вопросе. В своей знаменитой сценке он когда-то сравнивал с порноактрисой Украину. Однако сам оказался ничуть не лучше".

Волонтер из Донецка Энрике Менендес удивляется, что будущее Донбасса собираются решать те, кто давно не не живет или никогда не жил в Донецке.

"Только что был в прямом эфире с нашим новоназначенным прелставителем в ТКГ Денисом Казанским и правозащитником Дмитрием Снигиревым.

Из интересного Казанский сказал, что предложение войти в группу поступило лично от министра по реинтеграции Резникова. ... Они встретились, поговорили и оказалось, что нет противоречий в позиции и взгляды на будущее РЕГИОНА совпадают.

Будущее какого региона, простите? У бывшего донецкого, а сейчас киевлянина Казанского и выходца из Львова, а сейчас киевлянина Резникова совпадают взгляды на будущее Донбасса? Офигеть. А нас, живущих здесь, когда спросят?"

Экс-нардеп Елена Бондаренко рассказала, что по крайней мере один из представителей - Сергей Гармаш - не переселенец и жил в Киеве задолго до конфликта на Донбассе.

С удивлением для себя узнаю, что в контактную группу в Минск делегируют неких "переселенцев" Дениса Казанского и Сергей Гармаша.

Давайте разбираться - кто они такие и переселенцы ли.

Оба работали на полностью грантоедском соросятском сайте "Остров", основной задачей которого было поливать помоями регионалов и коммунистов на Донбассе.

Причем,вольготненько и свободненько они это делали именно при "диктаторе" Януковиче и "донецких бандитах".

И если Казанского я знать не знаю и не помню, когда он покинул донецкую землю, то второй наш персонаж Сергей Гармаш мне очень хорошо знаком. Уж этот вряд ди потянет на переселенца, ибо жил и оббивал киевские пороги уже со второй половины 2000-ных.

Откуда я знаю?! Да вот откуда. Сей персонаж очень нуждался в удостоверении помощника народного депутата и попросился к Борису Колесникову. Но у Колесникова был уже полный комплект помощников и он позвонил мне и попросил взять Гармаша в помощники на общественных началах.

Гармаш приходил иногда и делился своей непростой нетрадиционной жизнью в столице. Всегда был в первых рядах на получение грантов и, по всей видимости, уже связывал себя больше со столицей, чем с ненавистным ему Донецком.

Так что, господин Зеленский и ваша неуважаемая шобла наперсточников. Ваши кандидатуры "от имени переселенцев" - фальшивка.

Их никто из дончан или луганчан не делегировал. Узбагойтесь".

"Какие переговорщики, такие и переговоры", - пишет журналистка Елена Скидан.

"Украинская власть решила проводить переговоры с упоротыми националистами-добассофобами, делая вид, что они представляют жителей неподконтрольных территорий.

Можно было добавить к ним Сергея Стерненко - но это его друзья, так что разница небольшая.

Конечно, это открытый срыв и саботаж Минского процесса. У Зеленского признают, что никакой мир не нужен, и разговаривать он будет только со сторонниками войны", - считает журналист Андрей Манчук.

Юрист Андрей Портнов считает, что власть фактически отказалась от своих обязательств по установлению мира на Донбассе.

"Прочитал на канале президентского офиса, что к работе Минской трёхсторонней контактной группы привлечены представители Донбасса.

Оказалось, что в группу включён отморозок и порохобот Казанский, непосредственно причастный к пропаганде войны, убийств и насилия на Донбассе.

Дорогие случайные начальники, назвать это глупостью уже не поднимается рука, я вижу здесь немного другую тенденцию.

Ваши действия направлены на продолжение политики отделения и обособления оккупированной у нас территории. Оказалось, что это ваша политическая и электоральная идеология, в конце которой ещё более жёсткое противостояние и конфликт.

Энциклопедия называет подобные действия скрытой формой сепаратизма, в повестку которого вы зашли всеми своими действиями по Донбассу, законсервировав свои публичные обязательства по установлению мира.

И это ещё одно доказательство вашей ориентации на проигравшее меньшинство, радикалов и политический мусор предыдущего режима".

Журналистка из Тореза (Донецкая область) Ольга Бесперстова озабочена тем, что такие журналисты как Казанский будут представлять Донбасс. Она рассказала о случае с участием блогера.

"Вечером 6 мая 2014 года я в сердцах крикнула в трубку: "Далеко пойдете!" персонажу, которого многие нынче искренне поздравляют с очередным этапом в его карьере.

Хотя тогда было совсем не до пророчеств - мы не знали, что произойдет через полчаса. Но! Я оказалась права. Сегодня в соцсетях столько восторга, что г-на Казанского включили в состав переговорной группы в Минске: "вот теперь точно зрады не будет", "не подведет", "правильное решение, задаст им там" и прочий елей на тему "Казанский молодец". Когда прокомментировала в ФБ, что многие выходцы из Донбасса этого прыткого грантоеда заслуженно и обоснованно презирают, тут же огребла по полной. Вступать в дискуссию не буду, лучше расскажу об одном красноречивом эпизоде. А там – судите сами.

В ночь с 5 на 6 мая 2014 года титушки разгромили до щепок редакцию торезской городской газеты, где работала до войны. Нам не простили, что мы были за Украину, что мы "майданутые" и ни секунды не поддерживали "ДНР".

В первой половине дня мы убирали битые стекла, куски штукатурки, разорванные документы (до сих пор благодарю всех, кто тогда не побоялся прийти на помощь, это действительно было очень опасно). Только сели перекусить, на пороге гости – журналисты какого-то немецкого издания (новость о погроме была топовой в тот день), которых сопровождал Казанский (позже узнала от донецких коллег, что в ту пору за такие услуги - сопровождение к местам всяких ЧП - иностранцы очень щедро платили). Мы пригласили гостей на нехитрую трапезу. Потом они начали съемку. Провозились часа два. Все это время Казанский сидел на диване, пил чай и втыкал в свой телефон. Никакого интереса к нам, ни одного вопроса, ни "дайте хоть взглянуть, что же такого пишете, что с вами так расправились". А вечером на "Цензоре" появился текст "авторитетного известного журналиста", как пишут в сегодняшних заголовках: "Удивительно, насколько озверели вандалы, я и представить себе не мог, что такая судьба может постичь несчастный "Горняк" - это была заурядная и скучная провинциальная газетка без намека на оппозиционность. Майдан она, мягко говоря, не поддерживала. Сколько помню, в ней всегда печатались материалы о субботниках ПР, шахтерских рекордах, заседаниях горсовета и прочая подобная информация. И тут - погром, как в Италии во времена Муссолини, не пощадили даже аквариум с рыбками".

Когда увидела, как СМИ тиражируют эту реплику, набрала его и спросила, читал ли он нашу газету и не мучает ли его совесть. Не, не мучила. Вообще. Услышала лишь: "В чем претензии? Вам что, больше заняться нечем?" Ни извинений, ни сожалений, ни стыда – ни-че-го. Подумаешь, плебеи обиделись.

Я крайне редко повышаю голос. Тогда, каюсь, начала орать. От омерзения и обиды, от того, что так – походя - в душу коллективу наплевал тот, кто был с нами на одной стороне. Настрочила комментарий: "Во-первых, мы не газетка. И не несчастная. Во-вторых, "Горняк" - уважаемое издание, известное своей борьбой с ПР, за что ее, мягко говоря, не любили. В-третьих, статьи о Майдане были и на первой, и на остальных страницах с первых дней. И какие материалы! Даже интервью с теми, кто стоял там. Сейчас у нас тяжелейшая ситуация. И как странно и горько читать от коллег такую ересь. Господа, вы нас оскорбили. Нас сейчас очень поддерживают читатели, простые горожане, даже те, от кого не ожидали добрых слов. А тут нож в спину от своих...

Журналистам в провинции действительно тяжело. Но мы всегда старались работать честно. Надеемся, выдержим и сейчас".

Как такое забыть, скажите? До сих пор, когда читаю его якобы расследования, вижу на экране эти честные глаза, слышу правильные слова (какой запал!), ничего не могу с собой поделать. Аж передергивает. А так - да, он патриот. Шуму в Минске будет много. И вообще, мы Казанского еще увидим в разных ипостасях. Такие всегда востребованы".