В Минздраве развеяли миф о том, что употребление острого перца помогает предосвратить заражение коронавирусом.

Об этом Центр общественного здоровья сообщил в Facebook

"Острый перец может добавить пикантности блюдам, но не предотвращает заражение и не лечит COVID-19. Поэтому берегите себя и сбалансировано питайтесь!", - указано в сообщении.

Отмечается, что перец не поможет ни при профилактике ни в лечении коронавируса, вопреки распространенному заблуждению. Однако такую роль может выполнять соблюдение социальной дистанции, частое и тщательное мытье рук, сбалансированное питание, употребление достаточного для организма количество воды, регулярные физические нагрузки и здоровый сон.

Напомним, имбирь и лимон полезны для поддержания здоровья, но их лечебный эффект именно при коронавирусе не доказан.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, что перец чили содержит много полезных веществ и способен предотвратить некоторые тяжелые заболевания.