В Киеве на электрической подстанции "Вокзальная" компании ДТЭК произошло повреждение воронки на одной из выходных линий. Из-за чего без света в столице остались около 200 жилых домов. Неполадки уже были устранены.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Так, на момент аварии свет отсутствовал в домах по улицам: Бульварно-Кудрявская, Саксаганского, Толстого, Пирогова, бульвар Шевченко, Коцюбинского, Хмельницкого, Жилянская, Победы, Сечевых Стрельцов, Студенческая, Петлюры, Ветрова, Гончара, Дмитровская, Чеховский, Большая Житомирская, Сретенская , Златоустовская, Ярославов Вал, Антоновича, Большая Васильковская, Пушкинская, Паньковская, Крещатик, Тарасовская, Деловая, Дарвина, Круглоуниверситетская, Шелковичная и Малевича.

В компании заявили, что в 16:19 электроснабжение было восстановлено.

Напомним, что в Киеве жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" должны 2,5 млн грн за потребление электроэнергии, из-за чего жителям могут отключить свет.

Ранее мы писали, что в апреле на левобережной части Киева вспыхнул пожар на электростанции. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен взрыв.