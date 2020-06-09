Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который будучи пьяным устроил смертельное ДТП вчера в центре Москвы, впервые прокомментировал аварию в зале суда.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует РИА "Новости" в Telegram.

"Это все, конечно, чудовищно произошло", - сказал Ефремов.

Напомним, вчера актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы. Потерпевший сегодня утром скончался в больнице от кровопотери.

Сегодня правоохранители доставили Ефремова в суд, где ему было предъявлено обвинение. Сейчас коллегия собирается вынести решение касательно меры пресечения артисту.

Ранее мы публиковали видео плачущего актера, который кивая признал свою вину в смертельном происшествии.