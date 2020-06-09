В Киеве парень не рассчитал свои силы, и утонул при попытке переплыть Днепр с одного берега на другой.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует телеграм-канал "Киев Оперативный".

По информации очевидцев, в Гидропарке три молодых парня хотели переплыть Днепр, однако двое из них вернулись на берег, после того, как почувствовали, что сделаь это достаточно трудно. Тем не менее, третий решил не равняться на своих товарищей и продолжил плыть дальше.

По итогу парень утонул. Его тело из реки достали спасатели.

Напомним, что по правилам безопасности на воде запрещается:

заплывать за ограждающие буйки

подплывать к моторным судам, парусникам, весельных лодам и других плавсредствам

залезать на технические и предупредительные знаки, буи и другие предметы

использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению

прыгать в воду с сооружений, неприспособленных для этого и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна

распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии

подавать ложные сигналы тревоги ради шутки

оставлять без присмотра малолетних детей

использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрасы, лежаки, доски и др.

приводить с собой собак и других животных

Напомним, что недавно неподалеку от села Троицкое в Одесской области автомобиль с мужчинами-рыбаками сорвался в реку с крутого обрыва.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Киеве в озере Иорданское, которое находится в Оболонском районе, утонул 15-летний подросток.