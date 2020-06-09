В аннексированном Крыму, который в мае вышел из самоизоляции, с 15 июня отменят режим обязательной обсервации для въезжающих из России. Отдых для туристов из России открывается на полуострове с 1 июля, а бронирование начинается уже сегодня.

Об этом в соцсети "В Контакте" написал "глава республики" Сергей Аксенов.

"С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства республики Крым", - отметил Аксенов.

Он также призвал соблюдать все меры безопасности и рекомендации "Роспотребнадзора".





Ранее Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. С 15 июня на полуострове также откроют спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.

Как сообщала "Страна", пункты пропуска в аннексированный Крым не откроют до 22 июня.

Мы также писали, что абитуриенты из Крыма и неподконтрольного Донбасса смогут поступить в украинские вузы без ВНО.