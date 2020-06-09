Таганский суд Москвы избирает меру пресечения заслуженному артисту Российской Федерации Михаилу Ефремову, который вчера устроил смертельное ДТП, находясь в состоянии опьянения. На судебной скамье актер сидит в медицинской маске.

Видео из Таганского суда опубликовал телеграм-канал РИА "Новости".

Стоит отметить, что до начала заседания Ефремов был в несколько ином образе. Свое лицо артист скрывал не только за маской, но и за темными очками с черной кепкой.

Подавленный Ефремов признал свою вину в ДТП. Фото: РИА Новости

Так, на видео актер признает свою вину в смертельном ДТП. На соответствующий вопрос журналистов Ефремов кивнул головой, после чего тихо сказал: "Да".

Напомним, в понедельник, 8 июня, актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы.

Уже сегодня утром потерпевший скончался в больнице от потери большого количества крови.

Ранее мы писали, что cуд предъявил обвинение российскому актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.