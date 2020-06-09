В Авдеевке на мине подорвался автомобиль Нацгвардии, ранены 10 военных
В Авдеевке Донецкой области во вторник на мине подорвался автомобиль Национальной гвардии Украины. Красноармейская местная прокуратура начала досудебное расследование обстоятельств происшествия.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Досудебное расследование установило, что подрыв произошел около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод". Последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве.
Первыми появились сообщения, что взорван автомобиль Вооруженных сил Украины, но позже появились уточнения, что это авто принадлежит Национальной гвардии страны.
В результате 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Сведения о подрыве внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
В конце мая "Страна" писала, что на Донбассе подорвался на мине и погиб командир батальона "Луганск-1" полковник Сергей Губанов.
Мы также сообщали о подрыве в Луганской области автомобиля с бойцами ВСУ.