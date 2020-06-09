Клиенты компании по доставке, в которой работал погибший в ДТП по вине актера Михаила Ефремова Сергей Захаров, были им очень довольны. Они характеризовали курьера в самых лестных выражениях.

Прижизненные отзывы о его работе собрал в своем Facebook поэт и один из известных журналистов газеты "Известия" Дмитрий Соколов-Митрич.

В отзывах люди в один голос хвалят Захарова за аккуратность и доброжелательность.

"Хочу поблагодарить Захарова Сергея за доставку заказа. Все аккуратно упаковано, доставка вовремя, с предварительным звонком. Сергей, как всегда, вежлив, доброжелателен и точен".

"Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер, доставил все в целости и сохранности".

"Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом, доставка без проблем. Спасибо!"

"Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. Вежливый и приятный человек".

"Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер и просто приятный человек. Пунктуальный, всегда все продукты сложены аккуратно".

"Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый".

"Замечательный человек. Все очень четко. Вежливый, приятный в общении. Все товары в идеальном состоянии. Никаких посторонних запахов. Первый раз пишу отзыв о работе курьера. Очень нравится, когда Сергей Владимирович привозит заказ".

"Сергей очень внимательный и скрупулезный. Доставка всегда в строго запланированное время, все продукты уложены и распределены по совместимости. В заморозку добавляет сухой лед в пакетах. Ну чего еще желать, спасибо ему огромное!"

"Сергей, большое Вам спасибо, Вы всегда отлично делаете свою работу!"

"Отличный курьер! Предварительно позвонил, как я и просила, дождался, пока встретят. Заказ доехал в хорошем состоянии. Спасибо! Сергею Владимировичу выпишите премию :)".

К этим отзывам журналист добавил слова от себя о том, что в момент трагедии Сергей уже закончил работу. За 10 минут до столкновения он доставил свой последний заказ.

О ДТП в компании, где мужчина работал курьером, узнали от покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Видимо, Захаров действительно был очень хорошим сотрудником и человеком.

Как сообщала "Страна", после столкновения Сергей был жив. Однако он получил слишком серьезные травмы и умер рано утром 9 июня в больнице.

Мы также подробно писали все, что известно о резонансной аварии с актером Ефремовым.