Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Валерий Шайтанов, который подозревается в госизмене и пособничестве при покушении на террористический акт, останется в СИЗО до 12 июня включительно.

Такое решение во вторник, 9 июня, приняла коллегия Киевского апелляционного суда, передает пресс-служба.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Шайтанов является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ. По данным следствия, он находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Он в свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Также Служба безопасности Украины обнародовала материалы, которые, по мнению спецслужбы, свидетельствуют о причастности генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, к планированию убийства волонтера Адама Осмаева.