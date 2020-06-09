Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал привлечение к подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Он оценил этот шаг положительно.

Свое мнение Климкин высказал в Twitter.

Впрочем, экс-глава МИД добавил, что позитивных результатов от включения в ТКГ Сергея Гармаша и Дениса Казанского ожидать не стоит.

"Участие Гармаша и Казанского в ТКГ - это правильная история. К позитиву это не приведет, РФ это сейчас вообще не нужно, но имитация оживления несравненно лучше российского сценария так называемого консультативного совета. Больше имитации - больше выигранного времени. Главное - для чего?" - написал Климкин.

Как писала "Страна", 9 июня Украина впервые привлекла к работе ТКГ представителей вынужденных переселенцев с Донбасса Гармаша и Казанского. Они представляют Донецкую область, а от Луганской в переговорах будут участвовать врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан.