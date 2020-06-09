Суд предъявил обвинение российскому актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует пресс-служба Таганского суда Москвы, передает РИА "Новости".

Стоит отметить, что ранее уголовное дело, возбужденное против артиста, переквалифицировали на п. "а" ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека или совершенное в состоянии опьянения).

Закон предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. При этом ранее против Ефремова дело было заведено по ч.2 ст. 264 УК, которой предусматривались принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Обвинение запросило для Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в понедельник, 8 июня, актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы.

Уже сегодня утром потерпевший скончался в больнице от потери большого количества крови.