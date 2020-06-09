Органы здравоохранения Италии заявили в понедельник со ссылкой на выборочное обследование, что более половины жителей, протестированных в северной провинции страны Бергамо, имеют антитела к COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Из 9 965 жителей региона, сдавших анализы крови в период с 23 апреля по 3 июня, у 57% обнаружены антитела. Это говорит о том, что они вступали в контакт с коронавирусом.

Органы здравоохранения Бергамо заявили, что данные основаны на случайной выборке, которая была довольно широкой, чтобы служить надежным показателем количества заражений в регионе, ставшем эпицентром вспышки болезни в Италии. Также в агентстве здравоохранения Бергамо добавили, что многие из выборки были помещены в карантин.

Кроме того, антитела были обнаружены чуть более, чем у 30% из 10 404 протестированных медицинских работников. Это меньше общего показателя, хотя считается, что врачи и медперсонал более подвержены риску заражения, чем другие люди.

В отчете, опубликованном в начале мая, Национальный институт статистики ISTAT отметил, что число смертей в Бергамо в марте выросло на 568% по сравнению со средним показателем 2015–2019 годов. Это делает его самым пострадавшим регионом Италии по уровню смертности.

Согласно официальным данным, опубликованным 8 июня, сейчас в провинции Бергамо зарегистрировано 13 609 случаев коронавируса.

ISTAT и министерство здравоохранения начали общенациональную кампанию тестирования 150 000 человек, чтобы понять масштабы эпидемии COVID-19 в Италии.

В Италии от коронавируса умерли почти 34 000 человек и около 235 000 были инфицированы. В регионе Ломбардия, в состав которого входит Бергамо, зарегистрировано более 16 000 смертей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине антитела к коронавирусу обнаружили у 1600 человек.

Мы также рассказывали, что такое паспорта иммунитета.