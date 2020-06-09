В Киеве на Оболони из окна 9-этажки выпал мужчина. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

Об этом во вторник, 9 июня, информирует телеграм-канал "Киев Оперативный".

Сообщается, что инцидент произошел на улице Маршала Тимошенко, 3. Из какого именно окна многоэтажного дома выпал потерпевший - неизвестно. На место происшествия прибыла бригада медиков, однако спасти мужчину не удалось - врачи констатировали его смерть.

Обстоятельства смерти мужчины теперь должна выяснить полиция Киева.

Из окна дома на Оболони выпал мужчина. Фото: Киев оперативный в Телеграм

Напомним, что подобный инцидент произошел недавно на Троещине в пятницу, 5 июня.

Ранее мы писали, что утром, 1 июня, из окна пятого этажа больницы №9 по улице Рижской в Киеве выпала санитарка. Женщина скончалась.