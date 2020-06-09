В "ДНР" заявили, что не будут открывать 10 июня свои пункта пропуска в ответ на открытие КПВВ в Марьинке - на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Об этом пишет "Сайт Донецка" со ссылкой на заявление так называемого "Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции" в "ДНР".

"Для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой", - заявили в "штабе".

Уточняется, что работа контрольно-пропускных пунктов будет обсуждаться в рамках Минских переговоров.

"Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы", - говорится в сообщении.

Напомним, в "ЛНР" также не собираются открывать пункт пропуска "Станица Луганская" c 10 июня.

Таким образом, завтра пункты пропуска открыты не будут и линию разграничения ни в одну, ни в другую сторону по-прежнему перейти будет нельзя.